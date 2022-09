António Silva e Henrique Araújo renovam com o Benfica até 2027

© slbenfica.pt

Por Gonçalo Teles 05 Setembro, 2022 • 17:47

O SL Benfica anunciou, esta segunda-feira, a renovação dos contratos dos jovens jogadores António Silva e Henrique Araújo até 2027.

"O Sport Lisboa e Benfica renovou os contratos de Henrique Araújo e António Silva, jogadores do plantel de futebol profissional. Os vínculos do avançado e do defesa-central, ambos formados no Benfica Campus, foram prolongados por cinco anos (até 2027)", lê-se na página oficial das águias.

António Silva, de 18 anos, é defesa-central e integra os trabalhos da equipa principal nesta época, contando já com dois jogos como titular na Liga.

Henrique Araújo, de 20 anos, é avançado e já leva sete jogos pela equipa principal nesta época. No ano passado já tinha alinhados por seis vezes pelo conjunto principal da Luz, tendo marcado três golos.