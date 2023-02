Ao terceiro jogo a sério, Cristiano Ronaldo estreia-se a marcar pelo Al-Nassr. Veja o golo

Cristiano Ronaldo © EPA (arquivo)

O Al-Nassr empatou esta sexta-feira com o Al-Fateh para o campeonato da Arábia Saudita, mas o jogo fica marcado pela estreia a marcar de Cristiano Ronaldo em jogos oficiais em solo saudita.

A partida começou mal para a equipa de Ronaldo e companhia, com um golo de um velho conhecido do futebol português. Cristian Tello, antigo jogador do FC Porto, inaugurou o marcador aos 12 minutos. Ainda na primeira parte, Anderson Talisca, ex-jogador do Benfica, empatou a partida para o Al-Nassr.

No início do segundo tempo, o Al-Fateh voltou para a frente do marcador, com um golo de Sofiane Bendebka e, por fim, Cristiano Ronaldo marcou de penálti para dar o empate ao Al-Nassr e fechar o resultado.

O internacional português já tinha marcado dois golos ao PSG, por uma equipa que juntava jogadores do Al-Nassr e do Al-Hilal, mas a partida não era oficial.

Veja o golo: