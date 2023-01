Aos 102 anos, SC Braga está preparado para voos mais altos

Por Vanessa Batista 31 Janeiro, 2023 • 07:29 Partilhar este artigo Facebook

Aos 102 anos, o SC Braga está preparado para voos mais altos. A convicção é do presidente dos arsenalistas, António Salvador.

Esta segunda-feira à noite, o Theatro Circo voltou a receber a Gala "Legião de Ouro" que não teve lugar nos últimos dois anos devido à situação pandémica.

No fecho da cerimónia, o líder dos Gverreiros do Minho deixou clara a fome de vencer títulos, nomeadamente, o campeonato nacional.

Depois de alcançarem a primeira melhor volta de sempre na história do clube, na I Liga, com um total de 40 pontos e um segundo lugar na tabela classificativa, António Salvador frisa que tem "energia, motivação e coragem" para ajudar a concretizar aquilo que todos os sócios desejam, que o SC Braga "continue a crescer e alcance feitos mais altos e mais relevantes do que os já alcançados ao longo dos últimos 20 anos".

António Salvador não tem dúvidas de que o clube tem hoje as "condições estruturais de que nunca dispôs" para chegar mais longe.

SC Braga premeia a excelência e talento em várias modalidades

Ricardo Horta foi uma das grandes figuras da noite. O melhor marcador da história do SC Braga, soma um total de 104 golos (em todas as competições), levou para casa o "Gverreiro de Ouro e Mérito". Na hora dos agradecimentos, o atleta não esqueceu os colegas de equipa que, no seu entender, são essenciais neste caminho de sucesso. Já António Salvador fez questão de sublinhar que "acredita que há muito mais para conquistar" em conjunto.

O galardão de Treinador do ano foi para Carlos Carvalhal. O técnico que passou pelo clube por duas vezes, na última passagem conquistou uma Taça de Portugal. Um troféu que nem nos seus melhores sonhos pensou vencer pelo "clube do coração".

Aos 22 anos, Vitinha que passou da formação B para a equipa principal, pela qual já apontou 28 golos, recebeu o Prémio Revelação. Apesar dos rumores, o atleta continua com um vínculo com o SC Braga até 2027.

Matheus, que está há nove épocas na formação minhota, levou para casa o prémio de Futebolista do Ano.

Nas modalidades, Mariana Machado (atletismo) foi considerada a Atleta do Ano, e Bê Martins (futebol de praia) foi distinguido com o Gverreiro Reconhecimento.

A cerimónia que encerra as celebrações do 102º aniversário do SC Braga fica marcada pela homenagem a José Carlos Macedo, atleta de Boccia. Depois de 30 anos ao mais alto nível, disse adeus à modalidade em 2022, com quase três dezenas de medalhas internacionais conquistadas.

Em reconhecimento ao atleta que deixa o seu nome escrito em "letras de ouro" na história do clube, nas palavras do presidente António Salvador, o SC Braga ofereceu um quadro com o seu retrato, obra do artista Basílio.

A lista de premiados fica completa com João Vasconcelos, Gverreiro Cidade Desportiva, Diogo Casimiro, Gverreiro Superação e o Gverreiro de Honra foi para Joaquim Oliveira, da Olivedesportos. Por último, o prémio de Parceiro do Ano foi entregue ao grupo Delta.