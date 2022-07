Houssem Aouar © Olivier Chassignole/AFP

O jornal francês "Le Progrès" escreve que Houssem Aouar não está interessado em renovar o contrato com o Lyon, numa ligação que termina em 2023. O clube francês tenta evitar que o internacional francês saia a custo zero.

O Benfica não está sozinho na corrida, porque também os espanhóis do Bétis estão interessados no médio de 24 anos, e que fez toda a formação no Lyon, sendo um dos jogadores com mais jogos nas últimas temporadas no clube francês.