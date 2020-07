APAF aplaude fim de programas com comentadores que representam clubes

Luciano Gonçalves é o presidente da APAF © Álvaro Isidoro/Global Imagens

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) aplaude a decisão da SIC de acabar com os programas de desporto que assentam em comentadores que representam os chamados três grandes.

Em entrevista à TSF, Luciano Gonçalves, presidente da APAF, acredita que este é o caminho certo. "Tenho a certeza que estão a contribuir para a melhoria do futebol. Este tipo de programas, feitos daquela forma, pouco ou nada contribuem para a valorização do futebol", admite.

Luciano Gonçalves adianta que os programas desportivos devem concentrar-se em falar do jogo, analisar as decisões, "mas nunca especular e destruir do futebol português".

O presidente da APAF defende que a crítica e a análise à arbitragem devem existir, mas de forma séria.

Por outro lado, o dirigente lamenta que não tenha sido a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) a terminar com estes programas. "Infelizmente, a ERC pouco ou nada fez alterar o paradigma destes programas."

A SIC Notícias é o primeiro canal a decidir descontinuar este tipo de programas. O diretor de informação da estação, Ricardo Costa, sublinhou que o fim do "Dia Seguinte" e do "Play Off" "não tem nada a ver com os comentadores em si", mas com o "ambiente que se criou à volta deste tipo de programas".