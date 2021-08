"Apercebemo-nos de que era o fim." Presidente do FC Barcelona confirma saída de Messi

Lionel Messi © Jorge Guerrero/AFP

Por Rita Carvalho Pereira 06 Agosto, 2021 • 11:52

O presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, confirmou, esta sexta-feira, a saída de Lionel Messi. O futebolista argentino está agora a considerar ofertas de outros clubes.

Em conferência de imprensa, esta manhã, Joan Laporta afirmou que não estava disposto a pôr "o clube em risco" para renovar o contrato de Messi, perante os problemas financeiras que o FC Barcelona atravessa.

"Ontem apercebemo-nos de que era o fim. Eu tive a última conversa com o pai do Leo [Lionel Messi]. Não quero dar falsas esperanças. O jogador tem outras ofertas e há um limite de tempo porque a Liga começa brevemente e ele precisa de tempo para avaliar as suas outras opções", declarou o presidente do FC Barcelona, citado pela AFP.

As regras financeiras da Liga espanhola deverão limitar os salários no FC Barcelona para menos de 200 milhões de euros esta temporada, de acordo com Joan Laporta, pelo que o clube não conseguirá pagar o ordenado a Lionel Messi (mesmo tendo este aceitado receber menos 50% por ano).

"Não temos capacidade para o contrato de Messi. A situação que herdámos é abominável e a conta dos salários desportivos representa 110% das receitas do clube. Não temos margem para salários", concluiu o presidente do clube.

A ligação entre Lionel Messi e o FC Barcelona remonta a 2000/2001, quando o argentino chegou à Catalunha, na altura com 13 anos, e assinou o seu primeiro contrato.

A estreia em jogos oficiais pela equipa principal chegaria em 2004, aos 17 anos. Desde então, conquistou dez ligas espanholas, sete Copas de Rey, sete Supertaças de Espanha, três Campeonatos do Mundo de Clubes, quatro Ligas dos Campeões e três Supertaças Europeias. Ao todo, foram mais de 778 jogos oficiais ao serviço dos catalães, nos quais marcou 672 golos e fez 292 assistências.