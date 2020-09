Apesar de casos de infeção, I Liga começa na sexta-feira e ainda sem público

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal © José Carmo / Global Imagens

Está desfeita a dúvida. A I Liga vai arrancar mesmo já na próxima sexta-feira, apesar das dezenas de casos de Covid-19 detetados em várias equipas, como o Sporting e o Gil Vicente.

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, esteve reunido esta segunda-feira à tarde com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales. No encontro foram afinadas as estratégias em relação à pandemia e ficou decidido que não haverá público nas bancadas até pelo menos 2 de outubro, dia em que o assunto será novamente abordado.

Proença confirmou ainda que, tal como previsto, a primeira jornada do campeonato começa no final desta semana.

"A I Liga começará na próxima sexta-feira. Há um princípio de bolha que tem de existir para que plantéis e equipas técnicas estejam salvaguardadas de focos de contágio. A garantia que a Liga deixou, foi que faremos todos os testes necessários para que as competições comecem e acabem como na época passada", afirmou aos jornalistas Pedro Proença.

O líder da Liga confirmou ainda que todos os jogadores do Sporting e do Gil Vicente serão testados novamente esta terça-feira para que possam estar disponíveis na próxima semana.

A garantia que temos é que todos os jogadores com resultados positivos farão testes amanhã. Se os plantéis estiverem aptos, partirão para jogo. Tudo depende da evolução do quadro epidemiológico, mas, testando os jogadores e dando negativo, com certeza que teremos jogo", explicou.