Eduardo Quaresma renova até 2025, após dois jogos a titular

Eduardo Quaresma acerta renovação de contrato até 2025

O Sporting renovou contrato com o central Eduardo Quaresma até 2025. O jogador de 18 anos cumpriu apenas dois jogos pela equipa principal, mas foi aposta durante as últimas duas partidas de Rúben Amorim, ao lado de Sebastian Coates, Borja e Mathieu no eixo da defesa.

Os leões confirmam a renovação no site do clube. Eduardo Quaresma foi titular frente ao Vitória de Guimarães e frente ao Paços de Ferreira, jogos em que cumpriu os 90 minutos.

O novo contrato do atleta tem uma clausula de rescisão de 45 milhões de euros. O central de 18 anos tinha contrato até 2022, estendendo agora a ligação por mais três temporadas.

"Esta renovação só demonstra que o Clube acredita em mim e que eu acredito no Clube. Vamos manter-nos juntos durante mais uns anos", disse Eduardo Quaresma aos meios de comunicação do Sporting CP.