Após goleada em Alvalade, Artur Jorge pede "serenidade e equilíbrio" ao SC Braga

© Gonçalo Delgado/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 04 Fevereiro, 2023 • 21:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador Artur Jorge apelou este sábado à serenidade e equilíbrio e manifestou-se "extremamente confiante" no regresso do Sporting de Braga às vitórias, na receção ao Famalicão, no domingo, na 19.ª jornada da I Liga de futebol.

Os bracarenses foram goleados, na quarta-feira, por 5-0, pelo Sporting, derrota igual à sofrida um mês e meio antes perante o mesmo adversário, na Taça da Liga.

Admitindo que os bracarenses foram "inferiores ao adversário", Artur Jorge apelou à "serenidade e equilíbrio" e quis retirar importância à goleada sofrida frente aos 'leões', considerando que foram apenas três pontos não somados e apontando baterias a "voltar a ganhar".

"Estou extremamente confiante, porque tenho um grupo de jogadores capazes de dar uma resposta e o último jogo foi apenas um resultado menos conseguido", disse.

A confiança que afirmou ter "é alimentada pelo grupo de jogadores e, acima de tudo, um grupo de homens, e pelos adeptos".

"Nos últimos dias, recebemos centenas de mensagens de apoio para a equipa, e para mim também, e deixo aqui a minha gratidão por isso. É sinal que estamos no bom caminho e olhamos muito para além de um resultado, olhamos para os 31 jogos que já fizemos até agora e 22 vitórias. É um sinal de extrema união", afirmou.

O treinador fez questão de destacar o papel de dois jogadores, Tiago Sá e Castro, que na análise ao jogo de Alvalade, "manifestaram perante o grupo a sua confiança, determinação e ambição".

"É sinal de um grupo muito unido, que quer ganhar e não se vai deixar abater pelo que quer que seja", completou.

Artur Jorge elogiou o treinador adversário, João Pedro Sousa, e disse esperar um Famalicão forte, diferente do da primeira volta vitória por 3-0 em Famalicão), "na forma como joga e como se reforçou neste mercado".

Questionado sobre o esquema de três centrais usado pela primeira vez esta época em Alvalade, Artur Jorge frisou ter sido uma estratégia para ser eficiente, mas que o resultado demonstrou não ter sido e que, independentemente do esquema tático, a equipa estará preparada.

O técnico rejeitou a ideia de que se tenham colocado as expectativas muito altas em relação à equipa bracarense.

"As expectativas são colocadas sobre o que tem sido o desempenho, estamos em terceiro lugar e penso que são ajustadas perante a capacidade e competência da equipa", disse.

Vitinha "justifica o preço"

Vitinha saiu para o Marselha por 32 milhões de euros, a maior venda de sempre do Sporting de Braga, mas o clube liderado por António Salvador não foi ao mercado contratar nenhum jogador para substituir o avançado.

"Entendemos que não fazia sentido estarmos a trazer alguém por trazer. Somos muito criteriosos em relação ao nosso plantel e percebemos que temos alternativa para podermos continuar a ser competitivos", começou por dizer.

Artur Jorge deixou fortes elogios ao internacional sub-21: "É um jogador de extrema qualidade, justifica o preço pago por ele, ajudou-nos imenso e posso dizer que o rentabilizámos desportiva e financeiramente. É a matriz do Sporting de Braga, tanto mais que é da nossa formação, tem mais valor ainda, deixou-me muito satisfeito".

Niakaté, castigado, fica de fora e Ricardo Horta ainda é dúvida, ele que falhou os dois últimos jogos devido a lesão. O treinador revelou que o 'capitão' dos minhotos já fez alguns treinos esta semana, mas só no domingo saberá se estará apto.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 40 pontos, e Famalicão, 11.º, com 21, defrontam-se a partir das 15:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado por Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.