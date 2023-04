Após incidente em Portugal, Márquez falha GP de Espanha e aponta ao regresso em França

Marc Márquez recupera de uma operação à mão direita © Sergio Perez/EPA (arquivo)

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda), a recuperar de uma lesão na mão direita, vai falhar o Grande Prémio de Espanha de MotoGP, mas espera voltar em França, em 14 de maio, anunciou esta quarta-feira a sua equipa.

Marc Márquez, por seis vezes campeão mundial, lesionou-se após ter abalroado o português Miguel Oliveira no GP de Portugal, incidente que levou ambos os pilotos a falhar a prova na Argentina e, no caso do catalão, também a das Américas.

"Lamento muito perder o Grande Prémio da Espanha, porque é sempre especial, pelo clima e pelas corridas em casa. Vou continuar com a minha reabilitação e trabalharei para voltar o mais rápido possível. Obrigado por todas as mensagens de apoio", adianta.

Marc Márquez largou da pole position no GP de Portugal, em 26 de março, mas uma manobra demasiado ambiciosa na segunda volta levou-o a abalroar Miguel Oliveira, atirando ao chão, após bater em Jorge Martin (Ducati).

O piloto catalão, de 30 anos, que após o acidente foi operado a uma fratura intra-articular do primeiro metacarpo da mão direita, será substituído no domingo no GP de Espanha, em Jerez, pelo compatriota Iker Lecuona.

"Fizemos um novo exame ontem [terça-feira] que confirmou que o osso não está completamente curado, embora a lesão esteja a evoluir favoravelmente, e que a corrida em Jerez seria arriscada", explicou o piloto.

Márquez disse ainda ter decidido, em conjunto com a equipa médica, "não correr riscos, esperar mais duas semanas e voltar para Le Mans", no GP da França, a disputar de 12 a 14 de maio.

Na sequência do acidente, o espanhol recebeu uma penalidade de duas 'voltas longas', um desvio a cumprir por duas vezes, que deveria, em princípio, aplicar-se na próxima prova disputada por Márquez, mas a Honda recorreu desta sanção.