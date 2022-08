"Após meses de negociações", Daniel Ricciardo abandona McLaren no final de 2022

Daniel Ricciardo © AFP

Por Clara Maria Oliveira 24 Agosto, 2022 • 16:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A McLaren anunciou, esta quarta-feira, que Daniel Ricciardo não vai continuar a representar a equipa após o final da temporada de 2022. O australiano tinha contrato válido até dezembro de 2023, mas um mútuo acordo rescinde o vínculo assinado entre o piloto e a marca britânica.

O atleta chegou da Renault, em 2021, e, até ao momento, venceu o Grande Prémio de Itália, em Monza, com o fato de cor papaia. "A McLaren e Daniel Ricciardo concordaram, por mútuo acordo, que o piloto vai deixar a equipa no final da temporada de 2022. Agradecemos a sua dedicação e contribuição, incluindo a memorável vitória em Monza. Estamos ansiosos para terminar a temporada juntos e na máxima força", anunciou a equipa nas redes sociais.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.



The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together. - McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022

No comunicado, publicado pela McLaren no site oficial, Daniel Ricciardo assumiu que continua a ser "um privilégio fazer parte da McLaren", mas também revelou que a decisão foi anunciada "após meses de negociações com Zak [Brown] e Andreas [Seidl]", o diretor executivo e o chefe da equipa sediada em Woking, respetivamente.

"Vou anunciar o meu futuro em breve, mas, independentemente do que o próximo capítulo traga, não tenho arrependimentos e estou orgulhoso do esforço e do trabalho que fiz pela McLaren, especialmente a vitória em Monza na temporada passada", reforçou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Ricciardo (@danielricciardo)

As equipas que continuam com vagas em aberto para 2023 na Fórmula 1 são a Alpine, Alfa Romeo, Williams e a Haas, que, de acordo com o Autosport, contactou o australiano para perceber a sua disponibilidade na próxima temporada.

Daniel Ricciardo estreou-se na categoria máxima do automobilismo em 2011, no Grande Prémio do Reino Unido, em Silverstone, pela HRT. Entretanto, também vestiu as cores da Toro Rosso, Red Bull, Renault e, até ao final de 2022, cumpre os últimos meses de contrato com a McLaren.

Em 11 anos de carreira, disputou, até ao momento, 223 provas, vencendo em oito ocasiões. Atualmente, ocupa o 12.º lugar do campeonato do mundo de pilotos, com 19 pontos somados em 13 de 22 rondas concluídas.