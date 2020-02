"Aqui o Porto não passa." Académico de Viseu tenta chegar ao Jamor

Por José Ricardo Ferreira 04 Fevereiro, 2020 • 07:37 Partilhar este artigo Facebook

Pela primeira vez na sua história, o Académico de Viseu vai disputar as meias-finais da Taça de Portugal. Pela frente, o clube beirão, que alinha na Segunda Liga, tem o Futebol Clube do Porto. A primeira mão das meias-finais acontece já esta noite no Estádio do Fontelo, em Viseu, que vai estar lotado.

A TSF esteve nas ruas da cidade de Viriato, onde ouviu "os prognósticos" dos habitantes locais. As opiniões dividem-se. Todos torcem pelo Académico, mas só alguns acreditam que a equipa pode bater os azuis e brancos.

Valeriano Madureira, adepto e antigo jogador da formação academista, aposta que o resultado vai ficar 2-1, a favor do Académico, "que [em casa] vai fazer um grande jogo". "Aqui o Porto não passa. À primeira volta aqui não passa", defende.

Os dois clubes já se cruzaram por três vezes na Taça de Portugal e os dragões levaram sempre a melhor. Na época 1976/1977, o Académico saiu derrotado em casa por 0-2. Na temporada 1993/1994, o clube beirão foi ao Estádio das Antas perder por 5-2, após prolongamento. Já em 2001/2002, mais uma vez no Fontelo, os viseenses foram eliminados da prova rainha do Futebol nacional por 0-4.

Para Valeriano Madureira, o histórico de confrontos "não interessa". "Isso é passado, o Académico já é de desde 1914. Agora o que interessa é o próximo jogo cá", atira.

É uma partida que Ângelo Coutinho considera que "vai ser difícil" para os beirões, ainda assim, gostava que o clube "ganhasse pelo menos por 2-1".

Ângelo vai estar esta noite no estádio do Fontelo entre os milhares de adeptos que vão assistir à partida e já sonha com o Jamor. "Gostava de ver o Académico na final", afirma à TSF.

Quem não tem tantas certezas é José Lourenço que considera que "o Académico até pode ganhar o jogo em casa, tanto que está no seu reduto", lembrando ainda que "já aconteceu equipas de escalões inferiores derrotarem uma equipa na Primeira Divisão". Ainda assim, "tratando-se de uma eliminatória disputada em duas mãos, o Futebol Clube do Porto é nitidamente favorito", salienta.

José Pinto também não tem grandes esperanças numa vitória do clube da terra, apesar de ser simpatizante do Académico. "A diferença entre as equipas é muito grande. Talvez o Porto ganhe os dois jogos. As equipas são muito diferentes a nível de jogadores", remata.