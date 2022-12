Árbitro de más recordações. César Ramos escolhido para apitar o Portugal-Suíça

© Georgi Licovski/EPA

O árbitro César Ramos foi o árbitro escolhido, este domingo, para ajuizar o encontro entre Portugal e a Suíça, marcado para a próxima terça-feira. A confirmação foi feita pela Federação Portuguesa de Futebol, em comunicado na página oficial.

Como assistentes, o mexicano, de 38 anos, terá os compatriotas Alberto Morin e Miguel Hernandez, enquanto o romeno Istvan Kovacs será o 4.º árbitro. No VAR, vão estar os italianos Massimiliano Irrati, Ciro Carbone e Alessandro Giallatin e o holandês Van Boekel.

César Ramos foi o árbitro de um encontro de má memória para os portugueses, pois apitou a derrota de Portugal frente ao Uruguai, no Mundial 2018, que terminou com a eliminação da equipa das quinas nos oitavos de final da prova.

No Mundial 2022, o mexicano já ajuizou duas partidas da fase de grupos: o Bélgica-Marrocos (0-2) e o Dinamarca-Tunísia (0-0).

Portugal vai defrontar a Suíça nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, em jogo marcado para terça-feira, às 22H00 locais (19h00 em Lisboa), em Lusail.

Na sexta-feira, a equipa das 'quinas' perdeu por 2-1 com a Coreia do Sul, no derradeiro encontro do Grupo H, mas segurou o primeiro lugar, com seis pontos, enquanto os asiáticos garantiram o segundo posto, com quatro, e também seguiram para a próxima fase, em que vão encontrar o Brasil.