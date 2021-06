Árbitro espanhol Mateu Lahoz vai dirigir Portugal-França

O árbitro espanhol Antonio Mateu Lahoz © Facundo Arrizabalaga/AFP

O espanhol Antonio Mateu Lahoz foi nomeado para arbitrar o jogo entre a seleção portuguesa e a França, na quarta-feira, em Budapeste, da terceira e derradeira jornada do Grupo F do Euro2020 de futebol, anunciou esta segunda-feira a UEFA.

Este vai ser o terceiro encontro que Mateu Lahoz, de 44 anos, vai dirigir neste Campeonato da Europa, depois de na primeira ronda ter estado no Bélgica-Rússia (3-0), do Grupo B, e na segunda no Inglaterra-Escócia (0-0), do Grupo D.

O árbitro espanhol, que é internacional desde 2011 e está a cumprir a primeira participação num Europeu, foi o eleito para dirigir a final da última edição da Liga dos Campeões, na qual o Chelsea venceu o Manchester City por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto.

Mateu Lahoz vai arbitrar pela terceira vez na carreira uma partida da seleção portuguesa, a última das quais em 2016, que culminou com uma derrota lusa por 2-0 na Suíça, no arranque da fase de apuramento para o Mundial2018.

Em 2011, também tinha dirigido um particular entre Portugal e o Luxemburgo (5-0), no Algarve.

Na capital magiar, António Mateu Lahoz será auxiliado por Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar, enquanto o quarto árbitro será o romeno Ovidiu Hategan.

As funções de videoárbitro estarão entregues a Alejandro Hernández.

Portugal e França jogam na quarta-feira, a partir das 20:00 (hora em Lisboa), na Puskas Arena, em Budapeste, em encontro da terceira jornada do Grupo F do Euro2020.

Na classificação, Portugal é terceiro, com três pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a líder França, enquanto a Hungria é quarta, com um.

O Euro2020, que foi adiado para 2021 devido à pandemia de Covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.

