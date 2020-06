Árbitro Fábio Veríssimo volta a testar positivo

O árbitro Fábio Veríssimo © Miguel Pereira/Global Imagens

O árbitro português Fábio Veríssimo voltou a testar positivo à covid-19 e vai ser substituído por Hugo Miguel no encontro de encerramento da 27.ª jornada da I Liga de futebol, entre Famalicão e Sporting de Braga.



Segundo a nota publicada no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o árbitro da associação de Leiria, de 37 anos, que tinha regressado aos treinos no início de junho, "obteve quatro resultados negativos antes de ser nomeado pela primeira vez".

Contudo, e seguindo o protocolo de retoma das competições, "voltou a testar positivo para covid-19" e foi substituído pelo colega de associação de Lisboa pelo Conselho de Arbitragem da FPF.