O árbitro da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal entre FC Porto e Famalicão, Manuel Mota, explica no relatório da partida, citado pelo jornal OJogo, que não conseguiu "perceber" o que foi dito por Colombatto a Pepe, que acusa o jogador argentino de lhe ter chamado mono (macaco, em castelhano).

No relatório a que o jornal teve acesso, o árbitro Manuel Mota escreve que "aos 87 minutos o jogador nº 3 (Pepe) do clube A dirigiu-se ao árbitro dizendo que o nº 97 (Colombatto) do clube B lhe chamou macaco e que eu ouvi. Ao que respondi 'macaco não chamou', embora tenha ouvido uma palavra que não consegui perceber".

No final do jogo desta quinta-feira, que o FC Porto venceu por 3-2, garantindo um lugar na final da Taça de Portugal, Pepe denunciou ter sido alvo de um insulto racista por parte de Colombatto e assegurou que ia denunciar o episódio às autoridades.

Já esta sexta-feira, o jogador do Famalicão garantiu que o capitão do FC Porto não está a dizer a verdade.

"Ontem [quinta-feira] à noite algo aconteceu algo muito triste durante o jogo com o FC Porto. Não foi a derrota nem a eliminação. Um futebolista da equipa rival, que admito e considero como uma referência, acusou-me falsamente de o ter apelidado de 'mono' (macaco). Quero pensar que foi um equívoco, que não ouviu corretamente o que eu lhe disse, mesmo que depois de analisar o seu comportamento posterior tenha dúvidas sobre isso", escreveu o jogador do Famalicão.