Árbitros do título: Rui Costa na Luz e Artur Soares Dias no Dragão

Rui Costa vai ser o árbitro do Benfica-Santa Clara © Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

O Conselho de Arbitragem anunciou esta quinta-feira os árbitros que vão estar nos dois jogos que vão decidir o título de campeão nacional neste sábado. Rui Costa vai estar no Estádio da Luz, enquanto o jogo do Dragão será arbitrado por Artur Soares Dias.

No Benfica-Santa Clara, Rui Costa vai ser ajudado pelos auxiliares Nuno Manso e João Bessa Silva. O videoárbitro será Tiago Martins e o lugar de AVAR estará a cargo de Rui Teixeira. O quarto-árbitro será José Bessa.

Artur Soares Dias vai ser o árbitro do FC Porto-Vitória SC, no Estádio do Dragão, e vai ter Paulo Soares e Pedro Ribeiro como assistentes. No VAR estarão Fábio Melo e Carlos Campos. João Afonso é o quarto-árbitro.

Os dois jogos realizam-se às 18h00 de sábado e águias ou dragões ficarão com o troféu no seu estádio. O FC Porto precisa de vencer para se sagrar campeão nacional, esperando que o Benfica perca em casa com os açorianos. Ao clube da Luz, a vitória sobre o Santa Clara garante o primeiro lugar, independentemente do resultado no Dragão. Em caso de empate do Benfica, entra em jogo a diferença de golos, onde as águias têm 11 golos de vantagem.

Ao mesmo tempo destes dois jogos, realiza-se o Portimonense-Arouca, já que os arouquenses disputam o quinto lugar do campeonato com o Vitória SC. As duas equipas já estão apuradas para a Liga Conferência Europa, mas o quinto lugar dá acesso à 3.ª pré-eliminatória, enquanto o sexto começa na 2.ª pré-eliminatória da competição.

No Algarve, o árbitro será Vítor Ferreira, assistido por Luís Costa e Nelson Cunha. O VAR estará a cargo de Gustavo Correia e Inácio Pereira. O quarto-árbitro é Dinis Gorjão.

O Vizela-Sporting, jogado esta sexta-feira, vai ser arbitrado por Cláudio Pereira e terá André Almeida e Sérgio Jesus como auxiliares. No VAR vão estar Manuel Mota e Inácio Pereira. O quarto-árbitro é Iancu Vasilica.

No SC Braga-Paços de Ferreira estará Manuel Mota, com os assistentes Jorge Fernandes e Nuno Eiras. O VAR vai ser Vasco Santos e Luciano Maia será o AVAR. Pedro Ferreira vai ser o quarto-árbitro.