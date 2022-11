Argentina e Polónia nos oitavos de final do Mundial, México cai pela diferença de golos

© Georgi Licovski/EPA

Por Gonçalo Teles 30 Novembro, 2022 • 21:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As seleções da Argentina e da Polónia apuraram-se, esta quarta-feira, para os oitavos de final do Mundial no primeiro e segundo lugares do Grupo C, respetivamente. Os argentinos venceram os polacos por 2-0, esta tarde, ao mesmo tempo que o México venceu a Arábia Saudita, mas por 2-1.

Apesar de esta combinação de resultados ter colocado a Polónia e o México em igualdade pontual - com quatro -, a diferença de golos dos polacos (zero), foi superior à dos mexicanos (-1), que assim ficaram no terceiro lugar.

Os golos que valeram a vitória argentina no grupo foram marcados por Mac Allister (46') e Alvarez (67'). Na primeira parte, Szczesny defendeu um penálti de Lionel Messi.

Já os mexicanos - que assim ficam pelo caminho - marcaram por Henry Martin (47') e Luís Chavez (52'), mas o golo tardio de Aldawsari (90+5') fechou as contas do jogo.

Assim, nos oitavos de final, a Argentina joga contra a Austrália, enquanto a Polónia vai defrontar a seleção francesa.

No último lugar do Grupo C ficou a Arábia Saudita, com três pontos surpreendentemente conquistados contra a Argentina na primeira jornada.