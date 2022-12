Argentina na final do Mundial após vencer a Croácia

© Anne-Christine Poujoulat/AFP

A seleção da Argentina tornou-se esta terça-feira na primeira finalista do Mundial 2022 ao bater a Croácia por 3-0, com um golo de Messi e um bis de Julian Alvarez.

No estádio Lusail, os argentinos marcaram o primeiro golo da noite aos 34', por Lionel Messi, de grande penalidade. Ainda antes do intervalo, Julian Alvarez fez o segundo do jogo ao concluir da melhor forma um contra-ataque da equipa comandada por Lionel Scaloni.

O avançado bisou já na segunda parte, aos 69', ao concluir uma jogada inventada por Lionel Messi.

Sem conseguirem dar resposta, os crotas acabaram por cair nas meias-finais do torneio, depois de terem sido finalistas no torneio de 2018.