O Wolverhampton, orientado pelo treinador Bruno Lage, venceu esta segunda-feira o Manchester United, em Old Trafford, por 1-0.

O golo da vitória dos Wolves foi apontado pelo internacional português João Moutinho, aos 82 minutos.

Com vários portugueses em campo, Cristiano Ronaldo foi titular na equipa dos Red Devils. Do outro lado, Bruno Lage começou o encontro com seis portugueses na equipa: José Sá, Nelson Semedo, Ruben Neves, João Moutinho, Trincão e Daniel Podence.