© Manuel Fernando Araújo/Lusa

Por Lusa 12 Junho, 2023 • 17:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O português Armando Evangelista é o novo treinador do Goiás, anunciou esta segunda-feira o atual 17.º classificado do campeonato brasileiro de futebol, com o técnico a partir para a primeira experiência no estrangeiro.

Na rede social Twitter, na qual dá as boas-vindas ao treinador luso, o clube brasileiro indica que Evangelista vai ser apresentado hoje em conferência de imprensa.

Evangelista, de 49 anos, orientou o Arouca nas últimas três temporadas, conseguindo o regresso ao principal escalão, em 2020/21, e a manutenção na época seguinte, com o 15.º lugar, antes de na temporada que agora terminou levar a equipa ao quinto lugar, de acesso à Liga Conferência Europa.

O técnico começou a carreira nas camadas jovens do Vitória de Guimarães, na época 2009/10, passando pelo Vizela antes de voltar ao clube vimaranense para orientar a equipa B e, mais tarde, a equipa principal, em apenas sete jogos.

Seguiram-se experiências no Varzim, no Penafiel e no Vilafranquense, antes de chegar ao Arouca, clube que deixou após o fim da época.

Armando Evangelista vai, agora, ter a primeira experiência fora do país, aumentando o número de treinadores portugueses no campeonato brasileiro, que conta com Renato Paiva (Bahia), Luís Castro (Botafogo), Pedro Caixinha (Bragantino), Pepa (Cruzeiro), Abel Ferreira (Palmeiras) e António Oliveira (Cuiabá).