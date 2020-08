Armindo Araújo na frente do Rali do Alto Tâmega no final do primeiro dia

© André Rolo/Global Imagens

O piloto Armindo Araújo (Skoda Fabia R5) está na frente do Rali do Alto Tâmega, quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis, após as duas especiais de classificação do primeiro dia.

Atual líder do campeonato, o pentacampeão nacional de ralis terminou o primeiro dia com 2,3 segundos de vantagem sobre o vice-líder do campeonato, Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5), que foi o mais rápido na primeira especial do dia, a classificativa Alto Tâmega (15,06 km), onde Armindo Araújo teve uma ligeira saída de estrada que o fez perder alguns segundos.

Recuperou-os na segunda e última classificativa do primeiro dia, Chaves (18,72 km), onde foi mais rápido do que toda a concorrência e parte no domingo na frente do rali.

José Pedro Fontes (Citroen DS3 R5), foi o terceiro mais rápido do dia, mesmo depois de uma saída de estrada com algum aparato durante o 'shakedown', terminando com mais 11,8 segundos do que o líder.

Pedro Meireles (Volkswagen Polo R5)é quarto classificado no final do primeiro dia, a 22,3 segundos da frente, com o campeão nacional em título, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), a fechar o 'top 5', a 27,4 segundos de Armindo Araújo.

O Rali do Alto Tâmega termina no domingo, com dupla passagem pelos troços de Chaves - Boticas (19,4 km) e Boticas (14,23 km), que na sua segunda passagem e última classificativa do rali, tem o estatuto de 'power stage'.