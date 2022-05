Armindo Araújo termina Rali de Portugal como o melhor português

Os portugueses Armindo Araújo / Luís Ramalho ao volante de um Skoda Fabia © Adelino Meireles/Global Imagens

O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia) terminou a 55.ª edição do Rali de Portugal como o melhor português, batendo o algarvio Ricardo Teodósio (Hyundai i20) por 22,5 segundos.

Nesta competição particular pelo estatuto de melhor representante nacional, apesar de a classificação do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) ter ficado fechada na sexta-feira, com a vitória de Teodósio, Araújo levou a melhor depois de ter assumido o comando no final do dia de sábado.

Esta manhã, o piloto natural de Santo Tirso fez melhor do que Teodósio em três das cinco especiais, apesar de só ter vencido uma. José Pedro Fontes, em Citroën C3, venceu as outras duas.

O algarvio foi o mais rápido dos portugueses em dois dos cinco troços deste domingo.

Desta forma, Araújo terminou em 14.º da geral, a 21.36,8 minutos do vencedor, com Teodósio logo atrás, a 22,5 segundos.

Armindo Araújo foi, ainda, quinto classificado no WRC2, com Ricardo Teodósio em sexto.