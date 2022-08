Aron Winter sobre Neres: "É o tipo de jogador que te faz ir a um estádio"

David Neres © Miguel A. Lopes/Lusa

Os elogios à técnica de David Neres são sempre antecedidos por uma expressão da fígura afável, que sabia ouvir, com vontade de aprender e que aprendeu que no compromisso coletivo morava a valorização. Aron Winter começa a descrição de David Neres por esclarecer. "Foi sempre um bom rapaz".

"David é boa pessoa", começa por dizer ao telefone o antigo médio dos Países Baixos. "Mas também é alguém que quer sempre vencer, que procura ajudar a equipa". A primeira descrição de Winter não é a mais óbvia, não coincidente com o empolgamento que provoca a futebol do canhoto contratado pelo Benfica nas primeiras impressões no estádio da Luz. "À parte disto, ele tem a velocidade, a técnica, a habilidade, à qual junta agora experiência e maturidade que o fazem ser mais regular.

Mas Winter insiste na descrição psicológica, de quem conviveu com o atleta quando muito jovem trocou o São Paulo - deixando para trás uma vida no Brasil -, pelo Ajax, numa Amesterdão fria e nebulosa. "Volto a dizer, é alguém que merece o sucesso, e é por jogadores como ele que as pessoas vão aos estádios", indica na conversa pelo telefone o antigo adjunto do Ajax.

Dos primeiros tempos no Ajax, Winter recorda a presença algo tímida do jogador entre os companheiros de equipa, mas também as primeiras sensações na equipa B do Ajax - que joga a segunda divisão neerlandesa. "Tivemos de nos sentar com ele muitas vezes no início. Era para o ajudar, porque ele tinha de aprender a defender mais e melhor". Não era a descrição esperada quando se fala do Ajax e de um jogador criativo, mas uma abordagem mais realista.

Aprender a dar passos firmes e domar o talento inato

"Se Neres tem um dom natural? Penso que isso é evidente, mas não é apenas isso". Winter explica que no Ajax se valoriza o tempo. Só as rotinas e a experiência - e as oportunidades constantes - explicam o sucesso dos jovens como David Neres. "Gosto muito dele enquanto jogador, das qualidades que tem, daquela capacidade técnica, da habilidade no passe. Mas também de algo que ele soube aprender: é hoje um jogador trabalhador, ajuda na defesa, e isso só faz dele um futebolista melhor".

A maturidade que atingiu, lembra Winter, ajudou o Ajax numa campanha histórica até às meias-finais da Liga dos Campeões - com Juventus e Real Madrid eliminados pelo caminho. Neres não tremia ao lado de outros grandes nomes. A saída do clube de Amesterdão para o Shakhtar não correu bem. A guerra na Ucrânia impediu o jogador de se estrear numa formação onde deveria reencontrar o protagonismo perdido nos Países Baixos a certa altura.

"Mas David desenvolveu-se muito, e fico feliz por perceber que as escolhas que fez foram boas. Por isso acredito que agora ao serviço do Benfica ele vai jogar bem marcar muitos golos", indica Aron Winter. David Neres pode novamente chamar a si as atenções, com a bagagem de quem já viveu diferentes experiências, mas mantém a essência do futebol perfumado, do drible, da finalização que trai o guarda-redes com a perna esquerda, ou do cruzamento de pé direito que surpreende pelo improviso.

Francisco Conceição com as mesma oportunidades

É a partir do lado direito do ataque que outro jogador do futebol português pode brilhar nos Países Baixos. Winter defrontou muitas vezes Sérgio Conceição na passagem pela Serie A nos anos de 1990. Agora no "seu" Ajax está o filho de Sérgio, também extremo, embora canhoto, tal como David Neres ou Antony, atual dono do lugar e do protagonismo no flanco direito do Ajax.

"É uma excelente escolha para Francisco Conceição. Em primeiro lugar é um grande talento. Depois, acredito que mais tarde ou mais cedo ele vai começar a jogar, com calma. É jogador do qual é fácil gostar, tem a habilidade necessária para jogar da forma que o Ajax lhe vai pedir".

Para Winter, tal como Neres, também Francisco pode chamar ao estádio muitos adeptos.