Arouca bate Casa Pia e rouba lugar na liga aos lisboetas. Veja os golos

Por Lusa 25 Fevereiro, 2023 • 17:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Arouca subiu este sábado ao sexto lugar da Primeira Liga portuguesa de futebol, ao vencer na receção ao Casa Pia, por 2-0, com dois golos de Rafa Mujica, em jogo da 22.ª jornada.

O avançado espanhol Rafa Mujica marcou os dois golos da formação arouquense, aos 81 e 90+3 minutos, depois de Beni ter sido expulso por acumulação de cartões amarelos e deixado os lisboetas em inferioridade numérica, aos 75.

O Arouca, que voltou às vitórias após a derrota no terreno do Sporting de Braga (2-0), destronou o Casa Pia do sexto lugar, ao somar 33 pontos, mais um do que os lisboetas, que somaram o quarto jogo sem vencer.