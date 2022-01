Conheça os onzes de Arouca e Benfica

© Pedro Correia/Global Imagens

Arouca e Benfica dão o pontapé de saída da 19.ª jornada da I Liga. Os encarnados já estão a nove pontos do líder do campeonato, FC Porto, e precisam de uma vitória para se aproximar dos rivais, ainda que de forma provisória.

Os arouqueses, por sua vez, estão na outra extremidade da tabela classificativa, no 17.º lugar, a lutar pela permanência no principal escalão do futebol português. No entanto, a equipa de Armando Evangelista tem um jogo em atraso.

Onze do Arouca: Victor Braga, Thales, Abdoulaye, Basso, Kouassi, Quaresma, Leandro, D. Simão, Arsénio, Bukia e Adilio

Onze do Benfica: Vlachodimos, Lázaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, João Mário, Paulo Bernardo, Rafa, Yaremchuk e Darwin

Nuno Almeida vai dirigir a partida, apoiado pelos árbitros assistentes André Campos e Pedro Felisberto e pelo quarto-árbitro Miguel Nogueira. André Narciso e Paulo Brás vão estar no videoárbitro.

Suplentes do Arouca: Zubas, Brunão, Altman, Pité, Or Dasa, Pedro Moreira, Eugeni, Antony e Tiago Esgaio

Suplentes do Benfica: Hélton Leite, Gilberto, Everton, Diogo Gonçalves, Pizzi, André Almeida, Taarabt, Gonçalo Ramos e Morato