Arouca enfrenta Brann na Liga Conferência. Vitória SC pode defrontar Balzan ou Neman Grodno

© AFP

Por Rui Oliveira Costa 24 Julho, 2023 • 13:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O sorteio da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência realizou-se esta segunda-feira e ditou que o Vitória SC pode defrontar o Balzan, de Malta, ou Neman Grodno, da Bielorrússia, enquanto o Arouca jogar contra o Brann, da Noruega.

Relacionados Conselho de Arbitragem vai divulgar algumas comunicações do VAR

O Vitória SC vai ainda ter de ultrapassar o Celje, da Eslovénia, na 2.ª pré-eliminatória para chegar a esta fase da competição.

Ambas as equipas portuguesas terão a primeira partida em casa. Pela frente, o Arouca tem o atual quinto classificado do campeonato norueguês - disputado durante o ano civil e, por isso, vai a meio -, uma equipa que em 2022 foi campeã da segunda divisão do país e qualificou-se com a conquista da taça nacional.

Por sua vez, o Vitória SC, caso ultrapasse o Celje, defrontará o sexto classificado do campeonato maltês na última temporada ou o atual segundo classificado da liga bielorrússa.