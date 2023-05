Marcano abre o marcador. Arouca 0-1 FC Porto (intervalo)

Por Rui Oliveira Costa 08 Maio, 2023 • 20:08 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto tem hoje uma difícil visita a Arouca, onde procurará reaproximar-se do líder Benfica e manter-se vivo na luta pelo título, no fecho da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Durante os primeiros dez minutos só deu FC Porto, ainda que sem finalizações. Na primeira, surgiu logo uma grande oportunidade de golo. Após uma bela jogada de ataque, Otávio isola Taremi com um excelente passe por cima dos defesas e o iraniano pica a bola sobre Arruabarrena, mas acerta na trave.

Daí para a frente, o Arouca conseguiu dividir mais o jogo, não deixando os dragões terem o domínio que tiveram nos primeiros minutos, ainda que também não conseguissem chegar com perigo à baliza de Diogo Costa.

Aos 39 minutos, os dragões voltaram a acordar. Galeno, com um remate de longe, fez Arruabarrena brilhar com uma grande defesa. No canto, uma grande combinação entre Otávio, Pepê e Taremi fez o iraniano cruzar com perigo, mas ninguém desviou para a baliza.

Aos 43', o golo surgiu mesmo. Na sequência de um canto de Eustáquio, a bola chega a Otávio que cruza na direita para o segundo poste, onde apareceu Iván Marcano para cabecear para o golo.

Onze do Arouca: Arruabarrena, Galovic, Milovanov, Opoku e Quaresma; Soro, David Simão e Alan Ruiz; Sylla, Mujica e Antony.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Pepê, Pepe, Marcano, Wendell, Grujic, Eustáquio, Otávio, Galeno, Taremi e Evanilson.

Suplentes do Arouca: João Valido, Sema Velásquez, Lawal, Arsénio, Bruno Marques, Uri, Moses, Michel e Pedro Moreira.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco, Toni Martínez e Bernardo Folha.