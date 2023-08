Arouca perde com o Braan e falha acesso ao play-off da Liga Conferência

© Tuva Aserud/EPA

Por Rui Oliveira Costa 17 Agosto, 2023 • 19:57

O Arouca perdeu esta quinta-feira por 3-1 na Noruega frente ao Braan e foi eliminado da Liga Conferência.

A equipa portuguesa até levava um golo de vantagem para a segunda mão, por ter ganho em casa por 2-1, mas uma primeira parte horrível na Noruega ditou a eliminação.

Felix Horn Myhre abriu o marcador logo aos seis minutos e Fredrik Knudsen e Bård Finne aumentaram a vantagem para 3-0 antes do intervalo.

No segundo tempo, os arouquenses tiveram mais tempo a bola e conseguiram reduzir o marcador por Morlaye Sylla, aos 57 minutos. No entanto, o resultado não mais se alterou e a eliminatória fechou com 4-3 a favor dos noruegueses.