Leões com novidades na equipa. Arouca 0-0 Sporting (1.ª parte)

O Sporting procura a terceira vitória consecutiva na Liga na deslocação ao terreno do Arouca, que vem de duas derrotas e dois empates nas últimas quatro jornadas e apenas soma uma vitória na prova.

Onze do Arouca: Fernando Castro, Arsénio, Bukia, Basso, Dabbagh, Kouassi, Pedro Moreira, Leandro, Tiago Esgaio, Abdoulaye e Oleques.

Onze o Sporting: Adán; Ricardo Esgaio, Coates e Matheus Reis; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Daniel Bragança; Nuno Santos, Sarabia e Paulinho

Os "leões", derrotados a meio da semana na visita ao Borussia Dortmund (1-0), na segunda jornada da "Champions", são terceiros também com 17 pontos, e não querem deixar fugir mais os "encarnados" na frente, enquanto o Arouca tem cinco.

A partida tem início marcado para as 20:30, no Estádio Municipal de Arouca, e vai ser dirigida por Rui Costa, da associação do Porto.