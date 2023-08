Arouca vence Brann na 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência. Veja os golos

© Ivan Del Val/Global Imagens

Por Rui Oliveira Costa 10 Agosto, 2023 • 21:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Arouca venceu esta quinta-feira o Brann por 2-1, na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.

A equipa portuguesa esteve sempre por cima da partida, aproveitando ataques rápidos para chegar com perigo à baliza norueguesa. Entre vários desperdícios, Rafa Mújica, na primeira parte, e Cristo González, no segundo tempo, marcaram os golos do Arouca.

Mujica não falha #sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #ConferenceLeague #fcarouca #brann pic.twitter.com/XHdqDa6pw1 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 10, 2023

Que classe



Excelente jogada coletiva do Arouca que termina com um remate colocado de Cristo.#sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #ConferenceLeague #fcarouca #brann pic.twitter.com/OdxE4X6Wvf - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 10, 2023

Depois do 2-0, a turma norueguesa pressionou o Arouca e conseguiu reduzir aos 80 minutos por Warming.

Warming marca e reduz para o Brann! #sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #ConferenceLeague #fcarouca #brann pic.twitter.com/f1OWA8Xn3B - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 10, 2023

A segunda mão da eliminatória está marcada para a próxima quinta-feira, na Noruega.