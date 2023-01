Arouca vence Estoril com bis de Dabbagh. Veja os golos

Por Lusa 07 Janeiro, 2023 • 17:55 Partilhar este artigo Facebook

Um bis de Oday Dabbagh permitiu este sábado ao Arouca vencer 2-0 o Estoril Praia, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos arouquenses isolarem-se no sétimo posto da classificação.

O avançado palestiniano adiantou a formação de Arouca, que vinha de duas derrotas consecutivas no campeonato, aos 28 minutos, e ampliou a contagem na segunda metade, aos 64, perante um Estoril que somou o quinto jogo sem vencer, a terceira derrota consecutiva.

Com esta vitória, o Arouca ascende ao sétimo lugar, com 22 pontos, enquanto o Estoril ocupa o 14.º posto, com 16.