João Basso e Bukia marcaram os golos da equipa comanda por Armando Evangelista.

Por Lusa 29 Out, 2021 • 22:23

João Basso e Bukia marcaram os golos da equipa comanda por Armando Evangelista.

O Arouca recebeu e venceu esta sexta-feira o Tondela por 2-0, no jogo de abertura da 10.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite afastar-se um pouco da zona de descida.

Num jogo disputado debaixo de intensa chuva, a equipa arouquense chegou ao intervalo a vencer já por 1-0, depois de um golo de João Basso, aos 31 minutos, de grande penalidade, tendo Bukia, aos 68, ampliado e tranquilizado a sua equipa.

Com esta vitória, o Arouca chega ao 10.º posto, com nove pontos, os mesmos do Tondela, que ocupa o 12º lugar, e a par do Gil Vicente, 11.º.