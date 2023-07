Arsenal homenageia Arsène Wenger com estátua em frente ao estádio

O antigo treinador do Arsenal Arsène Wenger © Ricardo Junior/Global Imagens (arquivo)

O Arsenal inaugurou esta sexta-feira à tarde uma estátua do antigo treinador francês Arsène Wenger, em frente ao estádio do clube, o Emirates Stadium, cuja figura surge com o troféu da Liga Inglesa nas mãos.

A homenagem serve para celebrar "o impacto incrível" que Wenger teve no clube, que o descreve como um "pioneiro, visionário, invencível".

"O futebol inglês foi revolucionado por Arsène em muitos aspetos. Em 1998, tornou-se o primeiro treinador não britânico da história a vencer a primeira divisão - o primeiro dos seus três títulos da Premier League. Também nos conduziu a sete Taças de Inglaterra, o maior número de qualquer treinador na história da competição", escreveu o clube na rede social Twitter.

O treinador chegou à equipa em 1996. Desde essa altura, ganhou três títulos, sete Taças de Inglaterra e sete Supertaças, tendo ainda sido considerado o melhor treinador da Liga Inglesa em três ocasiões.