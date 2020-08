Arsenal mostra superioridade nos pénaltis e conquista Supertaça frente ao Liverpool

Por Lusa/TSF 29 Agosto, 2020 • 19:40 Partilhar este artigo Facebook

O Arsenal conquistou este sábado a Supertaça de Inglaterra de futebol ao vencer, no desempate por grandes penalidades, o Liverpool por 5-4, após a igualdade por 1-1 no tempo regulamentar, com o português Cédric a marcar um dos penáltis.

O inevitável Pierre Aubameyang colocou os 'gunners' na frente aos 12 minutos, confirmando a melhor primeira parte da equipa, porém Takumi Minamino empatou aos 73, obrigando ao tira-teimas nas grandes penalidades.

Enquanto o Arsenal teve folha limpa, inclusivamente com remate certeiro do português Cédric Soares, o inglês Brewster falhou para os 'reds', atirando, com estrondo, à trave.

Esta foi a 16.ª vitória do Arsenal na prova, contra as 15 do Liverpool, num pódio que tem no primeiro lugar o Manchester United, com 21 títulos.

Mikel Arteta, que só em dezembro começou a carreira como treinador principal, quando deixou de ser adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, conquista o seu segundo êxito, depois de ganhar a Taça de Inglaterra ao Chelsea.

Num jogo com poucas oportunidades, destacou-se a atitude e intensidade do Arsenal no primeiro tempo, perante uma invulgar apatia do Liverpool, com o trio ofensivo Firmino, Salah e Mané praticamente sem se ver.

Pierre Aubameyang habituou os adeptos a grandes momentos e foi assim que aos 12 minutos tirou o jovem galês Neco Williams da frente e atirou em arco, sem defesa para Alisson.

Nos festejos, homenageou o ator Chadwick Boseman, que interpretou os ícones negros Jackie Robinson e James Brown antes de ser a estrela do filme da Marvel "Pantera Negra", e que morreu na sexta-feira, vítima de cancro.

O experiente avançado gabonês, de 31 anos, já tinha sido o obreiro do triunfo na Taça de Inglaterra, marcando os dois golos da reviravolta, por 2-1, contra o Chelsea.

O placard só não avolumou logo a seguir, porque o guarda-redes brasileiro se estirou, cedendo canto a forte remate de Saka.

o tridente ofensivo de sonho do Liverpool pouco incomodava a defesa do Arsenal, embora aos 40 Sadio Mané estivesse perto do empate, contudo o seu cabeceamento foi muito ligeiro e Van Dijk também não chegou à emenda.

O Liverpool perdeu a atitude burguesa e surgiu mais determinado após o descanso e o senegalês Mané teve boa oportunidade aos 57, ao receber uma bola longa, no entanto o guarda-redes argentino Emiliano Martinez foi rápido a sair da baliza e bloqueou o remate.

No minuto seguinte entrou o português Cedric Soares com a missão de ajudar a suster o maior domínio contrário, contudo o português acabou, involuntariamente, com o peito, por fazer parte da carambola de ressaltos que colocou a bola nos pés do japonês Takumi Minamino, que empatou, levando o jogo para os penáltis.