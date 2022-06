Arsenal oficializa contratação de Fábio Vieira

© Arsenal.com

Por TSF 21 Junho, 2022 • 17:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Arsenal oficializou esta terça-feira a contratação do médio português Fábio Vieira. O jogador de 22 anos será o novo camisola 21 dos Gunners.

Em comunicado, a equipa do norte de Londres não especifica a duração do contrato com o internacional sub-21 português, referindo apenas que se trata de um vínculo de "longa duração".

Numa entrevista ao site do clube, Fábio Vieira diz que este "é um importante passo" para a sua carreira, frisando a "grandeza e história" do Arsenal. No Emirates Stadium, vai ser colega dos laterais portugueses Cedric e Nuno Tavares.

Pela transferência, os ingleses pagam 35 milhões de euros ao FC Porto, mais cinco por objetivos.