Arsenal reforça liderança com vitória frente ao Tottenham. Veja os golos

O Arsenal venceu este sábado por 3-1 na receção ao Tottenham, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, e consolidou, à nona jornada, frente a um candidato direto, a condição de líder da Liga inglesa de futebol.

Com o português Fábio Vieira no banco - entrou aos 79 minutos -, e sem Cédric Soares, por lesão, o Arsenal entrou bem no dérbi de Londres e chegou à vantagem com um potente remate de primeira do ganês Thomas Partey (1-0), aos 20, que levantou o estádio Emirates.

O Tottenham, que iniciou o jogo a um ponto do Arsenal e com a possibilidade de chegar a líder, cresceu após o golo dos gunners e empatou por Harry Kane (1-1), aos 31 minutos, na conversão de uma grande penalidade a punir uma entrada faltosa sobre o brasileiro Richarlison.

O início frenético na segunda parte rendeu o segundo golo do Arsenal, pelo brasileiro Gabriel Jesus (2-1), aos 49 minutos, na recarga a um remate de Saka, com culpas repartidas entre o guarda-redes francês Hugo Lloris e o argentino Cristian Romero.

Gabriel de Jesus voltou a criar perigo aos 53 minutos, com um cabeceamento ao lado, e o Tottenham voltou a sacudir a pressão e a equilibrar a partida nos minutos seguintes, em que também criou perigo pelo dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg.

A tarefa já por si difícil de tentar equilibrar as forças frente ao Arsenal ficou ainda mais complicada aos 62 minutos para os spurs, com a expulsão do brasileiro Emerson, que viu o cartão vermelho na sequência de uma entrada dura sobre o compatriota Gabriel Martinelli.

Poucos minutos depois, aos 67, o Arsenal aumentou para 3-1 pelo suíço Granit Xhaka, estabelecendo o resultado com que a partida chegou ao fim, apesar de terem pertencido ainda aos gunners as melhores oportunidades para elevar a vantagem.

O Arsenal passa a somar 21 pontos na liderança da Premier League, com quatro de vantagem sobre o Manchester City, que no domingo recebe o United, e o Tottenham, terceiro, mas ao alcance de Brighton, quarto, e Manchester United, quinto, que somam menos dois jogos.