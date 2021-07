Arsenal cancela digressão aos Estados Unidos devido a casos positivos de Covid-19

© AFP

O Arsenal, afetado por "um pequeno número" de casos de infeção pelo novo coronavírus, informou esta quarta-feira que não irá em digressão aos Estados Unidos, onde deveria participar na Florida Cup de futebol.

"Esta difícil decisão foi motivada pela necessidade de garantir a saúde e o bem-estar dos nossos jogadores e do nosso 'staff'", justificou o clube inglês, acrescentando que as pessoas infetadas estão assintomáticas e em isolamento.

Os gunners, que deveriam no fim de semana defrontar o Inter de Milão, na abertura da Florida Cup, não revelaram se os casos afetam os jogadores do plantel, do qual fazem parte Nuno Tavares, que esteve infetado em janeiro, e Cédric Soares.

Na Florida Cup, competem os também ingleses do Everton e os colombianos do Millonarios, que se devem defrontar na outra meia-final, em jogo agendado para Estádio Camping, em Orlando.