Arsenal vai avançar por Grimaldo

O Arsenal está interessado em contratar Alejandro Grimaldo ao Benfica. A imprensa inglesa adianta que os gunners vão avançar com uma proposta de sete milhões de euros para garantir o passe do lateral esquerdo encarnado.

O Arsenal já terá entrado em contacto com os representantes do defesa espanhol, para saber se existe interesse do jogador em rumar para Inglaterra. Recorde-se que Grimaldo tem contrato apenas por mais um ano e, por isso, Benfica arrisca-se a que o jogador saia a custo zero no final da temporada.

Se Grimaldo sair, o águias ficam apenas o reforço Mihailo Ristić no plantel para a posição de defesa esquerdo (também Gil Dias pode fazer essa posição), algo que pode fazer o clube da Luz ir ao mercado investir em mais um jogador para essa posição.

A equipa principal do Benfica segue, esta sexta-feira, viagem para Inglaterra, para o estágio de pré-temporada. As águias defrontam no sábado, às 16 horas, o Reading no primeiro jogo de preparação para a nova época.