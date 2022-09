Arthur Gomes deixa Estoril e é reforço do Sporting

Arthur Gomes © António Cotrim/Lusa

Por Lusa 02 Setembro, 2022 • 01:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista brasileiro Arthur Gomes, extremo que alinhava no Estoril Praia, é reforço do Sporting, anunciou hoje o clube de Alvalade, que para já não divulgou a duração do contrato do jogador.

Gomes, de 24 anos, fez a formação no Santos e iniciou a sua carreira no emblema de São Paulo, com empréstimos à Chapecoense e ao Atlético Goianiense pelo meio, antes de rumar a Portugal.

O internacional pelas camadas jovens do Brasil chegou a custo zero ao Estoril Praia em 2021/22 e nessa época fez 29 jogos e marcou dois golos pelos 'canarinhos'.

Já esta temporada, Arthur Gomes foi titular nas quatro primeiras jornadas da I Liga, tendo apontado um golo pelos estorilistas.

O extremo brasileiro é o sétimo reforço dos 'leões' para a temporada 2022/23, depois de Franco Israel, Jeremiah St. Juste, Morita, Trincão, Rochinha e Alexandropoulos.