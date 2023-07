Arthur Gomes deixa Sporting e assina pelo Cruzeiro de Pepa

Arthur Gomes © Gonçalo Delgado/Global Imagens

O futebolista Arthur Gomes, que alinhava no Sporting, foi este sábado apresentando com reforço dos brasileiros do Cruzeiro, equipa orientada pelo português Pepa, com o avançado a assinar um contrato válido até dezembro de 2026.

"Bem-vindo Arthur Gomes. O avançado é o mais recente reforço da equipa do Cruzeiro, com contrato até dezembro de 2026. Que o seu trajeto seja de sucesso", refere o clube num comunicado divulgado nas redes sociais, não revelando os valores envolvidos no negócio.

O avançado brasileiro, de 25 anos, chegou ao Sporting na época passada, proveniente do Estoril Praia, e apesar de não ser titular na equipa de Ruben Amorim, ainda alinhou em 38 jogos nas diferentes competições, quase sempre como suplente utilizado, com quatro golos marcados.

Arthur Gomes não entrava nos planos dos 'leões' para a nova temporada e vai prosseguir a carreira no Brasil, ao serviço da equipa treinada pelo português Pepa.