Artur Jorge é o novo treinador do Sporting de Braga

Artur Jorge © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por Tiago Santos com Cátia Carmo 18 Maio, 2022 • 14:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Está escolhido o novo treinador do Sporting de Braga. Artur Jorge sobe da equipa B do clube para a equipa principal, confirmou a TSF. Informação que o clube entretanto já oficializou. A apresentação do treinador e equipa técnica acontecerá na próxima segunda-feira, dia 23, às 12h30 no Estádio Municipal de Braga.

Antigo jogador dos minhotos, o treinador sucede agora a Carlos Carvalhal. O contrato é de duas temporadas e o Sporting de Braga deve confirmar o acordo nas próximas horas.

Artur Jorge já liderou o clube como interino em 2019. Agora é a aposta da direção do Braga para a nova temporada.

Carlos Carvalhal abandonou o comando técnico do Sporting de Braga, apesar da vontade do clube em renovar contrato. Em comunicado, o clube bracarense frisou que, "não obstante a vontade previamente transmitida a Carlos Carvalhal com vista à continuidade do trabalho desenvolvido, o treinador comunicou, esta segunda-feira, que pretende encerrar o ciclo no Sporting de Braga e abraçar novos projetos desportivos".



Nas duas temporadas ao serviço do Sporting de Braga, além da Taça de Portugal conquistada na última época, Carlos Carvalhal, de 56 anos, obteve dois quartos lugares no campeonato, foi finalista da Taça da Liga na época passada e chegou aos quartos de final da Liga Europa na presente edição.

Notícia atualizada às 15h11