Artur Soares Dias foi o melhor árbitro português de futebol na época 2022/23

Artur Soares Dias esteve presente em 26 jogos oficiais © Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 21 Junho, 2023 • 16:42

Artur Soares Dias, da associação do Porto, foi o mais bem classificado da temporada 2022/23, sucedendo a João Pinheiro, segundo classificado na hierarquia esta quarta-feira divulgada pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Presente em 26 jogos oficiais, incluindo 20 da I Liga, três da II Liga, dois da Taça de Portugal e um do play-off de acesso ao segundo escalão, o 'juiz', de 43 anos, concluiu a época com a nota final de 9,375, atribuída pela secção de classificações do CA da FPF.

O árbitro desde 2004 e internacional desde 2010 encabeça a categoria principal de árbitros masculinos (C1), em que João Pinheiro, primeiro classificado nas últimas duas épocas, foi segundo, com 9,353, e Manuel Oliveira terceiro, com 9,329.

No quadro feminino, Sara Alves (7,787) sucede a Sandra Bastos, como a melhor árbitra desta categoria, à frente de Teresa Oliveira (7,769) e Sílvia Domingos (7,765).

O CA revelou ainda que o árbitro Iancu Vasilica (8,442), da associação de Vila Real, foi o primeiro classificado da segunda categoria profissional e deverá subir à categoria principal, tal como Bruno Vieira (8,343), da associação de Beja, segundo classificado, e José Bessa (8,336), da associação do Porto, terceiro.

O árbitro Luciano Maia foi o primeiro na categoria principal de árbitros assistentes masculinos, repetindo a classificação da época passada.

Tal como na época passada, o quadro de árbitros C1 volta a aumentar uma vaga, dos atuais 21 para 22 em 2023/24, sendo que serão conhecidos em julho os árbitros despromovidos à segunda categoria.