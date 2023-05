Artur Soares Dias será o árbitro do Portimonense-Benfica. Conheça todas as nomeações

O árbitro Artur Soares Dias © Mário Vasa / Global Imagens

Artur Soares Dias é o árbitro escolhido para o jogo entre o Portimonense e o Benfica. Na terça-feira, o árbitro esteve no jogo entre o Real Madrid e o Manchester City, da Liga dos Campeões, e foi alvo de críticas por parte do treinador do Real Madrid.

Em Portimão, no sábado, Artur Soares Dias vai ter o apoio de Cláudio Pereira como videoárbitro.

Já no domingo, o árbitro do FC Porto-Casa Pia é Manuel Oliveira, com Rui Oliveira como VAR. Ainda esta jornada, o Sporting-Marítimo tem arbitragem de Tiago Martins e o Sporting de Braga-Santa Clara vai ser apitado por Vítor Ferreira.

O Benfica, líder da I Liga, pode conquistar no domingo o título que lhe escapa há três épocas, mas precisa da colaboração do FC Porto, numa 32.ª e antepenúltima jornada que pode deixar quase tudo decidido.

Os encarnados, sem o castigado Otamendi, jogam no sábado no estádio do Portimonense e, caso se imponham ao 13.º classificado, aumentam de quatro para sete pontos a vantagem sobre o FC Porto, esperando que o campeão nacional perca no dia seguinte na receção ao Casa Pia para assegurar matematicamente o título.

Naquele cenário - com apenas seis pontos disponíveis até ao fim do campeonato -, o Benfica sagrar-se-ia pelas 22h15 de domingo, aproximadamente, campeão português pela 38.ª vez, o facto mais relevante de uma ronda que pode também concluir a distribuição de todos os lugares europeus e até as duas equipas despromovidas diretamente ao segundo escalão.

Consulte aqui a lista de nomeações para esta jornada:

Gil Vicente FC - Boavista FC

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Álvaro Mesquita e André Costa

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Manuel Mota

AVAR: Jorge Fernandes

FC Vizela - FC Famalicão

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e José Mira

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Nuno Almeida

AVAR: André Campos

GD Chaves - FC Paços de Ferreira

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Martins

Portimonense SC - SL Benfica (com Relato TSF)

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: Sérgio Jesus

Sporting CP - Marítimo M. (com Relato TSF)

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e Francisco Pereira

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Rio Ave FC - Vitória SC

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Rui Cidade e Nuno Pires

4.º árbitro: Paulo Barradas

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Inácio Pereira

SC Braga - CD Santa Clara (com Relato TSF)

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Luís Costa e Nelson Cunha

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Anzhony Rodrigues

FC Porto - Casa Pia AC (com Relato TSF)

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Fábio Silva

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Hugo Santos