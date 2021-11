Artur Soares Dias vai dirigir o dérbi Benfica-Sporting

O árbitro Artur Soares Dias © Miguel Pereira/Global Imagens

O árbitro Artur Soares foi nomeado para dirigir o dérbi de sexta-feira, entre Benfica e Sporting, da 13.ª jornada da I Liga portuguesa, informou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no site oficial.

O juiz da Associação de Futebol (AF) do Porto, de 42 anos, será acompanhado pelos árbitros assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, e pelo quarto árbitro Cláudio Pereira, enquanto o videoárbitro (VAR) designado para o dérbi é o lisboeta Hugo Miguel.

Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 31 pontos, e Sporting, que divide a liderança com o FC Porto, ambos com 32, jogam na sexta-feira, a partir das 21h15, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Este será o primeiro jogo entre 'grandes' que Soares Dias vai dirigir esta época e o 21.º da carreira, sendo que vai estar pela sétima vez num dérbi entre 'águias' e 'leões', mas apenas o primeiro no Estádio da Luz, já que os seis anteriores tiveram lugar no reduto 'leonino', todos para a I Liga.

O último aconteceu na temporada passada, em fevereiro deste ano, quando o Sporting venceu o Benfica por 1-0, graças a um golo de Matheus Nunes, aos 90+2 minutos.

Artur Soares Dias, que esteve presente no último Campeonato da Europa, é um dos árbitros no ativo com maior número de jogos entre os três 'grandes', desde que se estreou num dérbi em 2011, com triunfo do Benfica em casa do Sporting (2-0).

Na sexta-feira, o Portimonense-FC Porto, que abre a 13.ª jornada, será arbitrado por Manuel Oliveira, da AF Porto, enquanto o Sporting de Braga-Estoril Praia, no domingo, também vai ser dirigido por um juiz da associação portuense, no caso Gustavo Correia.

Para outros jogos da 13.ª ronda, o Conselho de Arbitragem da FPF indicou Hugo Silva para o Tondela-Moreirense, Hélder Malheiro para o Boavista-Marítimo e João Pinheiro para o Paços de Ferreira-Vitória de Guimarães, todos no sábado.

No domingo, António Nobre vai dirigir o Santa Clara-Arouca e Rui Costa estará no Gil Vicente-Famalicão, enquanto João Gonçalves vai marcar presença no Vizela-Belenenses SAD, que encerra a jornada, na segunda-feira, embora esta partida possa vir a ser adiada, face ao surto de Covid-19 que afeta toda a estrutura dos 'azuis'.