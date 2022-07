Arturo Vidal apresentado como reforço do Flamengo

© Jorge Amaral/Global Imagens (arquivo)

Arturo Vidal terminou contrato com o Inter de Milão e regressou ao futebol sul-americano, ao assinar com o Flamengo por uma temporada.

A apresentação do jogador decorreu durante o jogo entre o Flamengo e o Atlético Mineiro, em que o Flamengo venceu por 2-0, e, por isso, os adeptos cariocas estavam prontos para mostrar a felicidade e euforia com a chegada do jogador, de 35 anos, ao estádio do Maracanã.

Arturo Vidal vai jogar com a camisola número 32, o que corresponde a uma inversão do habitual 23 que utilizava. Por isso, nas redes sociais, o Flamengo aproveitou o conceito da série de sucesso "Stranger Things" para comparar esta decisão com o "mundo invertido".