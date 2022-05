As características de Facundo Farías e Enzo Fernández por quem os treinou

Por Tiago Santos 26 Maio, 2022 • 19:28 Partilhar este artigo Facebook

Sérgio Conceição quer mais uma opção para a ala esquerda, um jogador para fazer concorrência a Pepê e Galeno. Ao que a TSF apurou, este é um dos pedidos do treinador à SAD para a próxima temporada. Um dos jogadores que os dragões têm observado nos últimos meses é Facundo Farías, que alinha pelo Colon da Argentina.

Em declarações à TSF, o treinador Pablo Lavallen, que lançou Farías na principal divisão argentina, destaca as qualidades do jogador. "É jovem e como um jovem, se tiver a possibilidade de jogar num outro país, estou seguro que vai encontrar a disciplina para ser ainda mais profissional. Ele treina bem, está concentrado, mas o processo de estar a ser cobiçado por muitos clubes na Argentina, fez com que demonstre, por vezes, demasiada emoção e perca um pouco a noção de realidade", alerta.

Farías pode jogar na ala ou no apoio a um avançado. O técnico Lavallen destaca a velocidade e a capacidade no um contra um. "A posição natural dele é como médio ofensivo, nas costas do avançado. Mas pode jogar na ala, em especial partindo da esquerda, porque tem um bom remate."

Para além de ter orientado a equipa principal do Colon, Pablo Lavallen também esteve na formação do River Plate, onde se encontrou com Enzo Fernández, um dos nomes associados ao Benfica.

"Desde criança já mostrava grande entendimento do jogo. É muito inteligente. Pode jogar ao centro como único médio ou com dois jogadores, e aí pode libertar-se mais, até porque tem excelente remate e um belíssimo último passe. Mas sobretudo tem excelente visão de jogo", elogia.

"No último campeonato consolidou-se como titular indiscutível do River e houve várias equipas de Espanha, Alemanha e Portugal que perguntaram por ele. Para mim é um jogador que tem como destino a Europa e a seleção", frisa o treinador.