Ale Galán e Juan Lebrón venceram a final do Open de Cascais do World Padel Tour © Fernando Correia/Federação Portuguesa de Padel

Ale Galán e Juan Lebrón venceram o Open de Cascais a contar para o circuito do World Padel Tour (WPT), pelo segundo ano consecutivo, ao derrotarem na final os argentinos Agustín Tapia e Sanyo Gutiérrez, a dupla número três do mundo, pelos parciais de 6-2, 6-7 (2-7) e 6-1.

No 'set' decisivo, os líderes do 'ranking' do WPT passaram rapidamente para a frente (3-0) e já não permitiram mais a recuperação de Gutiérrez e Tapia, conquistando assim o quinto troféu da época, depois dos triunfos no Valladolid Master, Marbella Master, Bruxelas Padel Open e Alicante Open.

Na competição feminina, o título foi arrebatado novamente pelas espanholas Paula Josemaría e Ariana Sánchez, que beneficiaram da desistência das compatriotas Beatriz González (5.ª WPT) e Marta Ortega (7.ª WPT), após estarem a vencer por 7-5 e 1-0.

As duas jogadoras que partilham o topo da hierarquia mundial disputaram uma primeira partida muito equilibrada com a dupla adversária, que ocupa o terceiro lugar no 'ranking', mas no 11.º jogo conseguiram 'break' para se colocarem à frente (6-5), confirmado depois com o ponto de ouro.

Ariana Sánchez e Paula Josemaría venceram a final do Open de Cascais do World Padel Tour © Fernando Correia/Federação Portuguesa de Padel

Apesar de ainda terem disputado o primeiro jogo do segundo 'set', Beatriz González, ao lado da sua parceira, confirmou a desistência por lesão, permitindo assim a Paula Josemaría e Ariana Sánchez a defesa do título do Cascais Padel 2022, o quinto este anos após as vitória no Málaga Open, Viena Padel Open, Marbella Master e Vigo Open.