O FC Porto perdeu esta quarta-feira no terreno do Famalicão e pode perder a liderança do campeonato para o Benfica, que joga amanhã na Luz com o Tondela (19h15). O encontro, no dia em que a I Liga retomou após a suspensão devido à pandemia, ficou marcado pelo vazio das bancadas.

O primeiro golo do encontro foi marcado logo no início da segunda parte, por Fábio Martins. O jogador formado no FC Porto aproveitou um erro de Marchesín e não teve problemas em inaugurar o marcador.

Aos 74 minutos, Jesus Corona empatou a partida e deu esperança ao FC Porto.

Mas quatro minutos depois, a equipa sensação da I Liga voltou a colocar-se em vantagem no marcador, por intermédio de Pedro Gonçalves.