Portugal venceu a Macedónia do Norte por duas bolas a zero e carimbou a presença no Mundial de 2022, no Qatar. Bruno Fernandes fica ligado ao encontro com um bis, com o primeiro golo a ser marcado aos 32 minutos e o segundo aos 65. O Mundial no Qatar marca a oitava presença de Portugal na competição e continua a sequência de presenças da seleção portuguesa nas maiores provas de seleções desde o Euro 2000, na Bélgica e Países Baixos.